محمد بن مسعود - الدمام - بحثا خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة، الأربعاء، بسفير جمهورية الهند لدى القاهرة أجيت جوبتيه. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 10 يونيو 2021 - 29 شوّال 1442 12:17 AM بحثا خلال اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سفير سفير السعودية لدى مصر يستعرض مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه بمقر السفارة، الأربعاء، بسفير جمهورية الهند لدى القاهرة أجيت جوبتيه. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتبادل الأحاديث الودية، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. الكلمات المفتاحية ، سفير السعودية لدى مصر يستعرض مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية ،

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