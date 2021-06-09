شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير «الموارد البشرية» يطلع على سير العمل بفرع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل د. عبدالله أبوثنين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، وإطلع على سير العمل قبل أن يعقد اجتماعًا مع قيادات الفرع، حثهم من خلاله على بذل المزيد من الجهود.

واستأنف زيارته للفروع التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة بمركز الاتصال الموحد ومكتب العمل بالدمام ومكتب الضمان الاجتماعي والأكاديمية السعودية لفن الطهي "زادك" تفقد خلالها مجريات سير العمل بالمركز ومستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

واختتم جولته بلقاء رجال الأعمال تناول خلالها عدة نقاط رئيسية منها استراتيجة سوق العمل التي تركز على إصلاحات جذرية لخلق بيئة عمل محفزة ومستدامة، كما بحث خلال اللقاء مبادرات الوزارة في تحفيز القطاع الخاص، والتوطين، ومبادرات جائحة كورونا، بالإضافة إلى برنامج نطاقات المطور الذي يحفز المنشآت لزيادة نسب التوطين بالوظائف.