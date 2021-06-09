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مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد

للمساهمة في التنمية الاجتماعية لذوي اضطراب طيف التوحد

متابعات الخليج 365 - الرياض

في إطار تعزيز دورها المجتمعي، وزيادة إسهاماتها الرامية في دعم فئات المجتمع المختلفة؛ وقعت بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع جمعية أسر التوحد.

دعم ذوي اضطراب طيف التوحد:

وتستهدف هذه المذكرة توحيد الجهود ووضع المبادرات بما يسهم في التنمية الاجتماعية لذوي اضطراب طيف التوحد.

 

مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد - متابعات الخليج 365

وعلقت حصة عبدالله العيد على توقيع المذكرة بقولها: “ازدادُ فخرًا وسعادة ملؤها اليقين؛ كوني ضمن طاقم جمعية أسر التوحد التي تُنيرها قيادتك الحكيمة ومنهجيتك الرشيدة سمو الأمير/ سعود بن عبدالعزيز آل سعود.. حفظك الله ورعاك.. نسأل الله المزيد من التقدم والازدهار”.

 

مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد - متابعات الخليج 365 مذكرة تفاهم بين بوابة الدرعية وجمعية أسر التوحد - متابعات الخليج 365

 

 

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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