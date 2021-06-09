الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

استعادة 44 ألف متر من الأراضي الحكومية بـ الظهران

متابعات الخليج 365 - ظهران الجنوب

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، أراضي حكومية تبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع.

رصد تعديات على الأراضي الحكومية:

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط النازحين وقرية الطلحة شمال المحافظة.

مشاركة قوة أمنية في عملية الإزالة:

والتعديات عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.



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