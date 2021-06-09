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استعادة 44 ألف متر من الأراضي الحكومية بـ الظهران

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

استعادة 44 ألف متر من الأراضي الحكومية بـ الظهران

متابعات الخليج 365 - ظهران الجنوب

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، اليوم، أراضي حكومية تبلغ مساحتها 44 ألف متر مربع.

رصد تعديات على الأراضي الحكومية:

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراضٍ حكومية بمخطط النازحين وقرية الطلحة شمال المحافظة.

استعادة 44 ألف متر من الأراضي الحكومية بـ الظهران - متابعات الخليج 365

مشاركة قوة أمنية في عملية الإزالة:

والتعديات عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

استعادة 44 ألف متر من الأراضي الحكومية بـ الظهران - متابعات الخليج 365
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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