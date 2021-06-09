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تراجع أسعار النفط متأثرة ببيانات ضعف الطلب على الوقود

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

تراجع أسعار النفط متأثرة ببيانات ضعف الطلب على الوقود

متابعات الخليج 365 - متابعة

‏سجلت أسعار النفط تراجعًا، مساء اليوم الأربعاء، متأثرةً ببيانات تفيد بضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.

تراجع العقود الآجلة:

فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا ما يعادل 0.3% إلى 71.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019.

خام غرب تكساس:

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا ما يعادل 0.6% إلى 69.62 دولار للبرميل بعدما سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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