أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد على الطائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الطائف

شهدت محافظة الطائف، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد، شملت عددًا من الأحياء.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس:

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، اليوم الأربعاء، تكوّن غيوم وسحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على 6 مناطق بالمملكة.

وأشار تقرير الأرصاد اليومي، إلى أن تكون سماء اليوم الأربعاء، غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة وكذلك الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

رياح نشطة مثيرة للأتربة:

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تتأثر برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

حالة الخليج العربي:

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25- 45 كم/ ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 16- 38 كم/ ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.



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