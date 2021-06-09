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جامعة المجمعة تحدد فترة التحويل الداخلي للفصل الدراسي القادم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

جامعة المجمعة تحدد فترة التحويل الداخلي للفصل الدراسي القادم

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة المجمعة، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن فترة التحويل الداخلي للفصل الدراسي القادم.

فترة التحويل الداخلي:

وأوضحت أن فترة التحويل الداخلي ستبدأ من يوم الأحد الموافق 10/ 11/ 1442هـ، وتنتهي يوم الخميس الموافق 14/ 11/ 1442هـ.

طريقة التحويل:

وأوضحت جامعة المجمعة أن التحويل الداخلي للفصل الدراسي القادم سيتم عن طريق بوابة النظام الأكاديمي- أيقونة “تغيير التخصص”.

وحددت جامعة المجمعة شروط الكليات المتاحة للتحويل الداخلية للعام الجامعية 1443هـ.

جامعة المجمعة تحدد فترة التحويل الداخلي للفصل الدراسي القادم - متابعات الخليج 365
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