توثيق 107 آلاف عقد الكتروني للزواج

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وأوضحت أن المستفيدين المقبلين على الزواج يمكنهم حجز موعد مع المأذون القريب من الموقع، حيث يتطلب قيام المستفيدين بتعبئة الطلب من خلال البوابة الالكترونية للخدمة ezawaj.sa، وإدخال بيانات الأطراف والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يحدد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج، والتحقق أيضا من البصمة الكترونيا من خلال جهاز ذكي.
وأكدت أن الخدمة تهدف إلى توثيق البيانات الكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
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