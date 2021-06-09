6 قضايا على المحامي الحصيف رفضها قبل اتخاذ أي قرار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 6 أنواع من القضايا يجب أن يرفضها المحامي حتى لا يسيء لسمعته وسمعة مكتبه ويخل بثقة موكليه فيه، فصلها القانوني والمستشار الشرعي، الحاصل على ماجستير أصول الفقه من جامعة الملك خالد، عبدالرحمن آل شيبان لـ»مكة». وأكد آل شيبان أهمية أن يدرس المحامي القضية التي يتقدم بها الراغب في توكيله من جميع جوانبها قبل اتخاذ قرار نهائي بقبولها أو رفضها، حيث يتيح له ذلك تكوين تصور واضح لمستقبل القضية واحتمالات كسبها أو الحصول على حكم أخف فيها، لافتا إلى أن بعض المحامين يتسرع بقبول أي قضية ترد إليه بهدف الكسب المادي الآني، ولا يفكر في الأثر السلبي بعيد المدى لذلك على سمعته كمحام.

من جانبه قال المستشار القانوني البراء الخضر للصحيفة، إن هذا الموضوع عميق ويمكن النظر إليه من جوانب عدة، ولكن بشكل عام فإن القضايا التي يجب أن يرفضها كل محام شريف أو حصيف عند ورودها لمكتبه، هي كل قضية تخالف المبدأ أو الخطوط الحمراء التي وضعها المحامي لنفسه عند التحاقه بالمهنة أو التي اكتسبها لاحقا بحكم الممارسة والخبرة، ومن أهم تلك المبادئ نصرة الضعيف والعاجز وصاحب الحق والتوكل للدفاع عنه.

وأشار إلى أن مخالفة المحامي لمبادئه تؤثر على سمعته والتي تعد المحافظة عليها رأس مال كل محام وفي سبيلها قد يقدم تنازلات ويرفض قضايا قد يكون مردودها المالي جيدا ولكن أثرها على سمعته خلاف ذلك.

قضايا ودعاوى يجب أن يرفضها المحامي الحصيف بحسب آل شيبان:

