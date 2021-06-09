شكرا لقرائتكم خبر 90 يوما مهلة لإصدار تراخيص التعليم والتدريب الالكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد المركز الوطني للتعليم الالكتروني تذكير جميع جهات التعليم العام والعالي والمؤسسات التدريبية ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الالكتروني، بمسارعة التقديم للحصول على التراخيص اللازمة لتمكينها من مزاولة وتقديم أنشطة التعليم الالكتروني قبل نهاية المهلة المحددة بعد 90 يوما.

وأكد المركز أهمية استيفاء الجهات جميع متطلبات إصدار التراخيص اللازمة؛ قبل نهاية المهلة الممنوحة لها لتصحيح أوضاعها، والمنتهية بتاريخ 2 / 2 / 1443هـ، الموافق 9 / 9 / 2021م، حيث لا يمكن لأي جهة مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني بعد التاريخ المقرر إلا بعد الحصول على ترخيص، إذ يتيح المركز التقديم على التراخيص من خلال منصة الكترونية تفاعلية تعنى بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة.

ويهدف المركز من خلال خدمة التراخيص إلى الإسهام في تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية الالكترونية وحوكمة ممارساتها وتنظيمها، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الالكتروني، ورفع كفاءة القطاع في المملكة، وذلك لضمان تقديم برامج تعليمية وتدريبية الكترونية مستدامة، علاوة على متابعة وتقييم مستوى الجودة المقدمة لجميع البرامج، ومواءمتها مع المعايير وفقا لأحدث الدراسات.

ويقدم المركز ترخيصا للجهات؛ للتأكد من جاهزية الجهة وقدرتها على تقديم التعليم أو التدريب الالكتروني، وترخيصا للبرامج؛ بهدف التأكد من كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية وتوافقها مع معايير المركز.

عن التراخيص:

1 تمنح بعد سلسلة من الإجراءات المتسقة مع ضوابط ومعايير المركز

2 تعد أدلة لضبط جودة التعليم الالكتروني للمؤسسات التعليمية والأكاديمية

3 تبنى وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية