خطة لتدريب 33,650 من شاغلي الوظائف التعليمية

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وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم الرياض الدكتور خالد الرفاعي، أن الإدارة ستقيم خلال الفترة الصباحية 64 دورة يستفيد منها 3,200 مستفيد من شاغلي الوظائف التعليمية، فيما سينظم ملتقى علمي بعنوان (ملامح مستقبل التعليم بعد كوفيد 19) خلال الفترة المسائية لمدة يومين، يستفيد منها 4,000 من شاغلي الوظائف التعليمية.
كما ستنفذ الإدارة مشروع (محطات تدريبية)، ويشمل 12 برنامجا ويستفيد منه أكثر من 6,000 مستفيد من شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك خلال الفترة المسائية، وبذلك يصبح عدد المستفيدين من برامج الاستعداد 13,200 متدرب من شاغلي الوظائف التعليمية.
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