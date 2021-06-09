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وقعت «وقت اللياقة»، و(ولاء بلس)، اتفاقية تمديد الشراكة التبادلية، والتي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي تتضمن الخدمات الرياضية لمنسوبي، وأعضاء (ولاء بلس)، وأيضا ًتقديم خدمات ولاء لمنسوبي «وقت اللياقة».
من جهته قال مدير إدارة نجاح العملاء (ولاء بلس) نايف المطيري إن الشراكة مع «وقت اللياقة» تمثل نموذجاً لبيئة صحية، ورياضية مثالية، مؤكداً أن (ولاء بلس) تعمل على مساعدة منسوبيها، وأعضائها لتغيير نمط حياتهم إلى الأفضل.
من جانبها، أكدت الأستاذة شدن الصقري نائبة رئيس العمليات في شركة «لجام للرياضة» المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة» أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من منطلق نجاحها خلال السنوات السابقة ومن منطلق حرص شركة لجام على تقديم أفضل المميزات لمنسوبي «وقت اللياقة»، وذلك من خلال تفعيل برنامج المكافآت والولاء لأجل الارتقاء ببيئة عمل مناسبة لموظفي «وقت اللياقة».
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 11:26 PM
انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات"وقت اللياقة" و"ولاء بلس" تمددان شراكتهما التبادلية
وقعت «وقت اللياقة»، و(ولاء بلس)، اتفاقية تمديد الشراكة التبادلية، والتي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، والتي تتضمن الخدمات الرياضية لمنسوبي، وأعضاء (ولاء بلس)، وأيضا ًتقديم خدمات ولاء لمنسوبي «وقت اللياقة».
من جهته قال مدير إدارة نجاح العملاء (ولاء بلس) نايف المطيري إن الشراكة مع «وقت اللياقة» تمثل نموذجاً لبيئة صحية، ورياضية مثالية، مؤكداً أن (ولاء بلس) تعمل على مساعدة منسوبيها، وأعضائها لتغيير نمط حياتهم إلى الأفضل.
من جانبها، أكدت الأستاذة شدن الصقري نائبة رئيس العمليات في شركة «لجام للرياضة» المالك والمشغل لأندية «وقت اللياقة» أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من منطلق نجاحها خلال السنوات السابقة ومن منطلق حرص شركة لجام على تقديم أفضل المميزات لمنسوبي «وقت اللياقة»، وذلك من خلال تفعيل برنامج المكافآت والولاء لأجل الارتقاء ببيئة عمل مناسبة لموظفي «وقت اللياقة».
، "وقت اللياقة" و"ولاء بلس" تمددان شراكتهما التبادلية ،
المصدر : الخليج 365
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