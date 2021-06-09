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بالفيديو.. الموارد البشرية: الجهة المخصصة ملزمة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عادل اليوسف وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية، أن الجهة المخصصة ملزمة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين.

قال عادل اليوسف خلال مداخلة بقناة العربية: " يمكن للموظف التقاعد المبكر في حال تجاوزت خدمته 25 عاما " .

وتابع: " لن تختلف مراتب الموظفين بعد الخصخصة وأمام الموظف عدة خيارات إذا رفض التحول"، لافتا:"الموظف الذي لا يرغب في التحول الجهة ستقوم بتصفية حقوقه المالية " .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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