شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الموارد البشرية: الجهة المخصصة ملزمة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عادل اليوسف وكيل الأنظمة واللوائح في وزارة الموارد البشرية، أن الجهة المخصصة ملزمة بعقد للموظف لا تقل مدته عن عامين.

قال عادل اليوسف خلال مداخلة بقناة العربية: " يمكن للموظف التقاعد المبكر في حال تجاوزت خدمته 25 عاما " .

وتابع: " لن تختلف مراتب الموظفين بعد الخصخصة وأمام الموظف عدة خيارات إذا رفض التحول"، لافتا:"الموظف الذي لا يرغب في التحول الجهة ستقوم بتصفية حقوقه المالية " .