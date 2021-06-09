«البنوك السعودية» تحذر العملاء من كشف رموز التحقق لأي متصل

الرياض - محمد عبدالله - وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء بضرورة الاحتفاظ برموز التحقق وعدم الإدلاء بها لأي متصل يزعم أنه موظف.

وقالت اللجنة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إن رموز التحقق الخاصة بحسابات العملاء يجب أن تظل لديهم ولا يقتنعون بادعاءات متصلين أويسلمونها إليهم.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، حذرت في وقت سابق من من الجهة المرسلة للرسائل النصية الواردة، واحرص على عدم إفشاء بياناتك الشخصية والبنكية.

وفي حال الاشتباه برسائل الاحتيال تطلب معلوماتك الشخصية والمصرفية بلغ عن تلك الرسائل بإعادة إرسال الرسالة النصية إلى الرقم 330330.

كما حذرت اللجنة، في وقت سابق من التعامل مع أي منتج مالي لم يقر به البنك المركزي السعودي، ونصحت بعدم مشاركة رقم بطاقة الهوية مع الشركات غير المرخص لها من البنك؛ لأن وحدة من طرق الاحتيال المالي هي شركات وهمية توعد بأرباح خيالية في مدة قصيرة.