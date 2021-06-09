ضبط 3 مقيمين بمكة لقطعهم الأشجار الخضراء لتحويلها إلى فحم

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، في جنوب محافظة جدة، 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار الخضراء بغرض تحويلها إلى فحم نباتي.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إن المخالفين الثلاثة المضبوطين من الجنسية الباكستانية، وهم مخالفون لنظام الإقامة والعمل- مشيرًا إلى أنه ضبط بحوزتهم أكثر من 100 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في تقطيع الأشجار وتفحيمها.

وأوضح المالكي أن قوة الاستجابة للطوارئ بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة نفذت حملة على الموقع وضبطت المخالفين وطُبقت الإجراءات النظامية كل بحقهم من الجهات المعنية.

وحث المالكي المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب والفحم المحليين، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.