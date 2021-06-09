«التنمية الاجتماعية»: 10 أيام لإيداع التمويل حال الموافقة عليه

الرياض - محمد عبدالله - حدد بنك التنمية الاجتماعية المدة التي يستغرقها إيداع التمويل في حساب المستفيد بعد الموافقة عليه.

وقال بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن معالجة الطلب وإيداع المبلغ خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلام المستندات، حال الموافقة على طلب التمويل.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية: « أنا قدمت على قرض الزواج يوم الخميس ويوم الأحد جاءت موافقة جهة الكفالة وموافقه البنك وتمت المعالجة وحتى الآن باقي الاعتماد والإيداع».

وكان بنك التنمية الاجتماعية حدد نحو 6 خطوات لتوقيع عقود التمويل الإلكترونية عبر خدمة قبول في منصة أبشر، مشيرا إلى أن توقيع العقد الإلكتروني يتطلب الدخول على أبشر أفراد، ثم النقر على «خدماتي» ثم النقر على «خدمات أخرى» ثم الضغط على «إدارة طلبات القبول» ثم الموافقة على الطلب أو رفضه، ثم التأكيد.

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