«الموارد البشرية»: احتساب التوطين بعد 6 أشهر من التسجيل

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن احتساب الموظفين السعوديين في نسب التوطين يتم بعد ستة أشهر من تاريخ تسجيلهم بالمنشأة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة، قال فيه أحد أصحاب المنشآت، إن منشأتي كانت في النطاق «الأخضر المنخفض» وتحولت فجأة إلى النطاق الأحمر، ورغم توظيف عدد من الموظفين السعوديين فيها، ما زالت مستمرة في النطاق الأحمر.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبة في توطين الوظائف.