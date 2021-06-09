تكليف نجاح العازمي مديرًا لمستشفى القريات بعد إعفاء مسؤولين اثنين

الرياض - محمد عبدالله - كلف مدير عام الشؤون الصحية بالجوف فارس مخيلف الرويلي، الإخصائية نجاح فلاح العازمي مديرة لمستشفى القريات العام، بعد إعفاء مسؤولين إثنين.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أصدر قرارًا بإعفاء مدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات، ومدير مستشفى القـريات العام من منصِبَيهما، بناء على تنسيق مستمر بين إمارة منطقة الجوف ووزارة الصحة واهتمام إمارة المنطقة بالخدمات الصحية وجهود اللجان التنسيقية بين الإمارة والوزارة وما خلصت إليه هذه اللجان من توصيات.

جاء ذلك بالتنسيق المباشر مع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، وذلك نظرًا لما تمَّت ملاحظته من قصور في سير العمـل وضعف الأداء الإداري في محافظـة القريات، إضافة إلى رصد العديد من الشكاوى في تقـديم الخدمات الصحية والعلاجية للمستفيدين.

وتم هذا التنسيق حرصًا من سمو أمير المنطقة على رفع مستوى الخدمات عامة والصحية خاصة في منطقة الجوف وتقديم ما يطمح له المواطنون.