خبير أرصاد: استمرار الأمطار على مناطق بالمملكة خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - مركز الأرصاد, الأرصاد, أمطار رعدية,
أكد خبير الأرصاد الجوية علي الحربي، استمرار الأمطار على العديد من مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تميزًا للأمطار في بعض المناطق.
وعبر حسابه على تويتر، قال الحربي: ما زالت مؤشرات الخير على مصايفنا مبشرة والأمطار مستمرة على الطائف والباحة وعسير وجازان.
وأضاف الحربي: ربما نشاهد الأيام المقبلة تميزًا للأمطار في محيط الباحة ومنحدراتها وعسير وجبال جازان ومنحدراتها.
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