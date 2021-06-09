خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

الرياض - محمد عبدالله - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة.

تسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب بوزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.