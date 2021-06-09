السديس يوجه باعتماد إمامين و3 مؤذنين في كل فرض

الرياض - محمد عبدالله - وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين، الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأربعاء، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض أصلي واحتياطي، وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد، مع التشديد على متابعة تنفيذ التوجيه.

وأضافت الرئاسة في بيان لها، أن الدكتور السديس، أكد على إدارات شؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة، الالتزام بتنفيذ الإجراء على وجه السرعة، وعدم التأخير وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين، بما يضمن السلاسة في المواعيد، وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين.

ولفتت الرئاسة إلى أن هذا التوجيه يأتي حرصًا من الرئيس العام على مكانة الصلاة والإمامة في الحرمين الشريفين.

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