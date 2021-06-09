بالفيديو.. الزعاق يكشف موعد غرة ذي الحجة ويوم عيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية خالد الزعاق، الأربعاء، إن الوقوف بعرفة سيكون يوم 19 يوليو المقبل، وأن الثلاثاء 20 يوليو، هو أول أيام عيد الأضحى.

وعبر حسابه على تويتر، بث الزعاق مقطع فيديو، قال خلاله: تشير العمليات الحسابية المتبعة؛ أن غرة شهر ذو الحجة ستكون بحول الله يوم الأحد 11 يوليو، والوقوف بعرفة سيكون يوم الyثنين 19 يوليو، ويوم الثلاثاء سيكون أول أيام عيد الأضحى.

وأكد الزعاق، أن عدة شهر ذو القعدة ستكتمل ثلاثين يومًا، ويوم الجمعة 11 يونيو، هو غرة ذو القعدة.

وأضاف الزعاق: الشهور الهجرية إما أن تكون 30 أو 29 يومًا، والعامة يسمون الـ30 بالوافي والـ29 بالهافي، ومن الطبيعي أن تتوالى 3 شهور وافية، ومن النادر أن تكون 4 شهور، لافتًا إلى أن سرعة القمر تفوق الشمس بكثير ظاهريًا، وفي كل شهر قمري يحاول القمر أن يدرك الشمس.

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