إيقاف التعديات الزراعية في الباحة

أوصى المجلس البلدي لأمانة منطقة «الباحة» بإيقاف الزحف العمراني على المدرجات الزراعية، حفاظا على سلة الغذاء، وإيجاد البدائل المناسبة بتوسيع نطاق المدينة نحو الشمال الشرقي. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس، جمعان الكرت، وبحضور جميع الأعضاء. وأيد أعضاء المجلس البلدي الفكرة التي طرحتها اللجنة الإعلامية، المتمثلة في بث الوعي وتنمية الحس الجمالي من خلال النشرات ولوحات البنر في مداخل متنزهات وحدائق «الباحة» تحت عنوان «دع المكان أفضل مما كان»، حفاظا على المكتسبات الطبيعية والصحة العامة.



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