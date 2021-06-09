اعتماد مخطط منح بالنعيرية

جاء ذلك، خلال استقبال الجبير في مكتبه بمقر أمانة المنطقة الشرقية، لرئيس المجلس البلدي في النعيرية مبارك السهلي.
وأطلع الجبير، خلال الاستقبال، على احتياجات ومطالبات الأهالي، ومن بينها: إنارة الأحياء، وردم المستنقعات، وسحب المياه الراكدة، وإزالة الحشائش في بعض المواقع داخل الأحياء، وبالأخص حيي الخليج والربيع.
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