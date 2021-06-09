9 دراسات لصحة ضيوف الرحمن

وتشمل الدراسات تطبيق منـظـومـة الرقـابة الصـحـيـة الإلكـتـرونـيـة، في متابـعة ومـراقبة المنشآت الـغـذائية، وتحـليـل المخاطر وتـحـديـد نقاط التحكم الحرجة، والبدء فى تعميم تطبيق الوجبات مسبقة التجهيز، المجمدة والمعقمة في منظـومة الحـج، كما تضمنت الدراسات البدء في تطبيق نظام الأيزو 22000 في بعض الفـنـادق والمنشآت الغـذائيـة، ووضـع قوائم بالأطـعـمـة حـسـب جنـسـيـات الحجاج والمـعـتمـريـن، كذلك وضع الأسس الخـاصـة لـتطـبيقات الصحـة المـهنـيـة، وعمل كتيبات إرشادية، وأسس لتصنيف المـنـشآت الغذائية.
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