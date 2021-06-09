7 ملايين استشارة طبية في عام

كشف تقرير إحصائي لوزارة الصحة عن تلقي مركز الصحة 937 التابع لوزارة الصحة 7.360.239 اتصال استشارة خلال عام 2020، وبنسبة إجابة 100% وبمتوسط انتظار 20 ثانية، تم خلالها الإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين الصحية بشكل عام وفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 بشكل خاص

دعم نفسي

وتنوعت المكالمات الواردة على النحو التالي: الاستشارات الطبية العامة: 7.213.897 مكالمة، استشارات الدوائية 45.931 مكالمة، الدعم النفسي «مبادرة معكم» 35.341 مكالمة، السموم 23.498، الأسنان 21.588، استشارات التغذية 12.999، استشارات السكري 3.722 مكالمة، الإقلاع عن التدخين 2.808، واستشارات خدمة الأعمال 455 مكالمة.

تطبيق صحة

وتلقت الإدارة العامة للاستشارات الطبية 1.272.463 استشارة طبية عبر تطبيق «صحة» وتنوعت الاستشارات الواردة على التطبيق، حيث بلغت الاستشارات المتعلقة بحالات الاشتباه بفايروس كورونا 21.380 استشارة والاستعلام عن الحالات 46.637 استشارة كما بلغت استشارات الامراض الباطنية 324.531 استشارة، والجلدية 141.565 وامراض الأطفال 118.638، والنساء والتوليد 114.788، والعيون 43.078. كما قدم المركز 43.505 استشارة عبر تطبيق تويتر وقدم 55.463 وصفة طبية الكترونية.