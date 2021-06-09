90 يوما على مهلة رخص التعليم الإلكتروني

شدد المركز الوطني للتعليم الإلكتروني على كل جهات التعليم العام والعالي والمؤسسات التدريبية ومختلف الجهات المقدمة لبرامج التعليم أو التدريب بالنمط الإلكتروني سرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة لتمكينها من مزاولة وتقديم أنشطة التعليم الإلكتروني قبل نهاية المهلة، المحددة بعد 90 يوما.

منصة إلكترونية

أكد المركز أهمية استيفاء الجهات كل متطلبات إصدار التراخيص اللازمة قبل نهاية المهلة الممنوحة لها لتصحيح أوضاعها، والمنتهية في تاريخ 2/‏2/‏1443 الموافق 9/‏9/‏2021، حيث لا يمكن لأي جهة مزاولة تقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني بعد التاريخ المقرر إلا بعد الحصول على الترخيص، إذ يتيح المركز التقديم على التراخيص من خلال منصة إلكترونية تفاعلية، تُعنى بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمؤسسات التعليمية والأكاديمية والتدريبية الحكومية والخاصة.

كفاءة البرامج

يقدم المركز ترخيصا للجهات، للتأكد من جاهزية الجهة وقدرتها على تقديم التعليم أو التدريب الإلكتروني، وترخيصا للبرامج بهدف التأكد من كفاءة البرامج التعليمية والتدريبية، وتوافقها مع معايير المركز. ويتم منح التراخيص للجهات والبرامج بعد سلسلة من الإجراءات المتسقة مع ضوابط ومعايير المركز، التي تُعد أدلة لضبط جودة التعليم الإلكتروني.