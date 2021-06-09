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مهندس كهرباء يتحدى البطالة بـ«الفراولة».. ”الخليج 365” ترصد الحكاية    

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الدمام - شريف احمد - «لم يستسلم للبطالة في ظل »، سعى وراء حلمه حتى أصبح في وقت قصير من أكبر منتجي الفراولة بالمملكة.

قصة طموحة سطرها المواطن، عبد العزيز التركي، وذلك بعد عودته من الدراسة خارج المملكة، في بداية جائحة كورونا، ليعمل فى مزرعته الخاصة.

«التركي» قال في لقاء خاص لـ«اليوم»، إنه حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من أمريكا، وتابع: «خلصت الدراسة ورجعت إلى المملكة مع بداية كورونا، وفي هذا الوقت كانت الوظائف شحيحة على الجميع ليس أنا فقط، بدل ما أجلس أنتظر الوظيفة، قررت أن أبدأ مشروعي هذا».

بدأ «التركي»، بزراعة الفراولة، مؤكدًا أنه يسعى إلى امتلاك 10 مزارع فى المستقبل، متمنيا أن يفتتح مصنعًا للمربى ليكون أول مصنع فى المملكة يُنتج من مزارع سعودية 100%.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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