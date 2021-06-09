شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس كهرباء يتحدى البطالة بـ«الفراولة».. ”الخليج 365” ترصد الحكاية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «لم يستسلم للبطالة في ظل كورونا »، سعى وراء حلمه حتى أصبح في وقت قصير من أكبر منتجي الفراولة بالمملكة.

قصة طموحة سطرها المواطن، عبد العزيز التركي، وذلك بعد عودته من الدراسة خارج المملكة، في بداية جائحة كورونا، ليعمل فى مزرعته الخاصة.

«التركي» قال في لقاء خاص لـ«اليوم»، إنه حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من أمريكا، وتابع: «خلصت الدراسة ورجعت إلى المملكة مع بداية كورونا، وفي هذا الوقت كانت الوظائف شحيحة على الجميع ليس أنا فقط، بدل ما أجلس أنتظر الوظيفة، قررت أن أبدأ مشروعي هذا».

بدأ «التركي»، بزراعة الفراولة، مؤكدًا أنه يسعى إلى امتلاك 10 مزارع فى المستقبل، متمنيا أن يفتتح مصنعًا للمربى ليكون أول مصنع فى المملكة يُنتج من مزارع سعودية 100%.