خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - جدة

وصل أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم، إلى قبة جدة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان إلى قبة جدة لتدشين فعاليات معرض مشروعات مكة الرقمي وافتتاح مشروع جدة سوبردوم، “والتي تعد أكبر قبة بلا أعمدة لاستضافة الفعاليات في العالم”.

ومن المقرر أن يستقبل معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة زوّاره من الغد وحتى الثلاثاء القادم في فترتين: 9ص إلى 12م، ومن 4م إلى 10م.

يذكر أن المركز الوطني للفعاليات أعلن عن تدشين مشروع “جدة سوبردوم” بعد الانتهاء من عمليات البناء ليبدأ باستضافة الفعاليات المختلفة والتي تتناسب وهذا الصرح الوطني الكبير.

كما سيكون لجدة سوبردوم دور مهم ورئيس في إحياء العديد من الفعاليات والمناسبات المقامة في مدينة جدة بمختلف أنواعها، كالفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية منها والعالمية، والمعارض والعديد من المشاريع المختلفة.

ويبلغ قطر جدة سوبردوم 210 أمتار ومساحتها 39,753 مترًا مربعًا، وارتفاعها يقدّر بـ46 مترًا، حيث يمكن للقبة التشكل بحسب احتياجات كل فعالية ومشروع.

وبتلك الأرقام والمساحات الهائلة حطمت جدة سوبردوم رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية لتصبح أكبر قبة بسقف بلا أعمدة في العالم، بالإضافة لكونها أكبر قبة جيوديسية في العالم محطمة بذلك رقم غينيس آخر.

وتماشيًا مع التطور الذي تشهده البلاد، فإن جدة سوبردوم ستكون من أهم معالم المملكة؛ حيث ستتجه إليها أنظار العالم، بالإضافة إلى الفرص والشراكات والاستثمارات الضخمة التي ستحققها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

يذكر أنه تم إنشاء المركز الوطني للفعاليات بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 10 مارس 2020م، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة العربية السعودية والمُمكّن له في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وذلك لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوار الفعاليات سواء من داخل المملكة أو خارجها بشكل أكبر وأفضل.



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