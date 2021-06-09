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خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم

متابعات الخليج 365 - جدة

وصل أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، مساء اليوم، إلى قبة جدة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان إلى قبة جدة لتدشين فعاليات معرض مشروعات مكة الرقمي وافتتاح مشروع جدة سوبردوم، “والتي تعد أكبر قبة بلا أعمدة لاستضافة الفعاليات في العالم”.

خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم - متابعات الخليج 365

ومن المقرر أن يستقبل معرض مشروعات مكة الرقمي في قبة جدة زوّاره من الغد وحتى الثلاثاء القادم في فترتين: 9ص إلى 12م، ومن 4م إلى 10م.

يذكر أن المركز الوطني للفعاليات أعلن عن تدشين مشروع “جدة سوبردوم” بعد الانتهاء من عمليات البناء ليبدأ باستضافة الفعاليات المختلفة والتي تتناسب وهذا الصرح الوطني الكبير.

خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم - متابعات الخليج 365

كما سيكون لجدة سوبردوم دور مهم ورئيس في إحياء العديد من الفعاليات والمناسبات المقامة في مدينة جدة بمختلف أنواعها، كالفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية المحلية منها والعالمية، والمعارض والعديد من المشاريع المختلفة.

ويبلغ قطر جدة سوبردوم 210 أمتار ومساحتها 39,753 مترًا مربعًا، وارتفاعها يقدّر بـ46 مترًا، حيث يمكن للقبة التشكل بحسب احتياجات كل فعالية ومشروع.

خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم - متابعات الخليج 365

وبتلك الأرقام والمساحات الهائلة حطمت جدة سوبردوم رقم قياسي في غينيس للأرقام القياسية لتصبح أكبر قبة بسقف بلا أعمدة في العالم، بالإضافة لكونها أكبر قبة جيوديسية في العالم محطمة بذلك رقم غينيس آخر.

خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم - متابعات الخليج 365

وتماشيًا مع التطور الذي تشهده البلاد، فإن جدة سوبردوم ستكون من أهم معالم المملكة؛ حيث ستتجه إليها أنظار العالم، بالإضافة إلى الفرص والشراكات والاستثمارات الضخمة التي ستحققها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم - متابعات الخليج 365

يذكر أنه تم إنشاء المركز الوطني للفعاليات بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 10 مارس 2020م، ليكون المطوّر المسؤول عن قطاع الفعاليات بالمملكة العربية والمُمكّن له في كافة المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية، وذلك لضمان تقديم أنشطة واحتفالات ومواسم جذابة تتماشى مع زوار الفعاليات سواء من داخل المملكة أو خارجها بشكل أكبر وأفضل.

خالد الفيصل يدشن معرض مشروعات مكة الرقمي ويفتتح أكبر قبة بلا أعمدة بالعالم - متابعات الخليج 365
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