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أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي النسخة الحالية سيُقام في موعده المحدد سابقًا يوم 21 أغسطس 2021 م في المملكة المغربية.
وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "النهائي المرتقب .. في موعده".
وتابع "نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية".
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 09:36 PM
على كأس محمد السادس ويجمع الرجاء المغربي والاتحاد السعوديالاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد: نهائي دوري الأبطال في موعده 21 أغسطس
أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي النسخة الحالية سيُقام في موعده المحدد سابقًا يوم 21 أغسطس 2021 م في المملكة المغربية.
وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "النهائي المرتقب .. في موعده".
وتابع "نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية".
، الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد: نهائي دوري الأبطال في موعده 21 أغسطس ،
المصدر : الخليج 365
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