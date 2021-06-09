، الاتحاد العربي لكرة القدم يؤكد: نهائي دوري الأبطال في موعده 21 أغسطس ،

محمد بن مسعود - الدمام - على كأس محمد السادس ويجمع الرجاء المغربي والاتحاد السعودي

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء أن نهائي النسخة الحالية سيُقام في موعده المحدد سابقًا يوم 21 أغسطس 2021 م في المملكة المغربية.



وقال الاتحاد العربي في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع "تويتر": "النهائي المرتقب .. في موعده".

وتابع "نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء المغربي والاتحاد السعودي يوم 21 أغسطس 2021 في المملكة المغربية".