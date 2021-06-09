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ذكرت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الأربعاء) أن مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015، ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبرت "شيرمان" أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقرر أن تجرى في 18 يونيو (حزيران) تعقد المحادثات، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن الكثير من التقدم تحقق في المحادثات، إلا أنه لن يتسنى معرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 09:37 PM
"شيرمان" اعتبرت أن انتخابات الرئاسة في طهران تعقد المحادثاتاستئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية مطلع الأسبوع المقبل
ذكرت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي، اليوم (الأربعاء) أن مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية بشأن العودة للالتزام الكامل بالاتفاق النووي الموقع في 2015، ستستأنف مطلع الأسبوع المقبل.
واعتبرت "شيرمان" أن انتخابات الرئاسة الإيرانية المقرر أن تجرى في 18 يونيو (حزيران) تعقد المحادثات، وفقًا لـ"رويترز".
وأشارت إلى أن الكثير من التقدم تحقق في المحادثات، إلا أنه لن يتسنى معرفة إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتهاء من التفاصيل الأخيرة.
، استئناف مفاوضات فيينا بين إيران والقوى العالمية مطلع الأسبوع المقبل ،
المصدر : الخليج 365
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