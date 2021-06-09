، السودان يلغي دعم المحروقات.. وسعر الوقود يتضاعف ،

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ألغى السودان دعم المحروقات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء)، في إجراء أدى على الفور لمضاعفة سعر الوقود ما يثير مخاطر تأجيج الغضب الشعبي.
وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن أسعار المحروقات ستخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
وبينت أنّ القرار يسمح للحكومة بـ"تأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية".
وارتفعت أسعار البنزين من 150 جنيهاً سودانياً إلى 290 جنيهاً للتر الواحد، فيما ارتفع سعر الديزل من 125 جنيهاً إلى 285 جنيهاً، عقب القرار الذي أصدرته وزارة المالية أمس.
ويُعد القرار الحلقة الأحدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وعدت الحكومة الانتقالية بتنفيذه بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الفائت.
السودان يلغي دعم المحروقات.. وسعر الوقود يتضاعفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-06-09
ألغى السودان دعم المحروقات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء)، في إجراء أدى على الفور لمضاعفة سعر الوقود ما يثير مخاطر تأجيج الغضب الشعبي.
وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن أسعار المحروقات ستخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
وبينت أنّ القرار يسمح للحكومة بـ"تأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية".
وارتفعت أسعار البنزين من 150 جنيهاً سودانياً إلى 290 جنيهاً للتر الواحد، فيما ارتفع سعر الديزل من 125 جنيهاً إلى 285 جنيهاً، عقب القرار الذي أصدرته وزارة المالية أمس.
ويُعد القرار الحلقة الأحدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وعدت الحكومة الانتقالية بتنفيذه بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الفائت.
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
07:43 PM
سعر لتر البنزين قفز من 150 جنيهاً إلى 290
ألغى السودان دعم المحروقات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء)، في إجراء أدى على الفور لمضاعفة سعر الوقود ما يثير مخاطر تأجيج الغضب الشعبي.
وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن أسعار المحروقات ستخضع للمراجعة الدورية وفق السعر التأشيري للدولار.
وبينت أنّ القرار يسمح للحكومة بـ"تأسيس بنية تمكن مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية".
وارتفعت أسعار البنزين من 150 جنيهاً سودانياً إلى 290 جنيهاً للتر الواحد، فيما ارتفع سعر الديزل من 125 جنيهاً إلى 285 جنيهاً، عقب القرار الذي أصدرته وزارة المالية أمس.
ويُعد القرار الحلقة الأحدث في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وعدت الحكومة الانتقالية بتنفيذه بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي العام الفائت.
، السودان يلغي دعم المحروقات.. وسعر الوقود يتضاعف ،
المصدر : الخليج 365
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