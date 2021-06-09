العاهل السعودي يتسلم رسالة خطية من سلطان عمان‎

محمد الفلاح - الأربعاء 9 يونيو 2021

تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من سلطان عمان هيثم بن طارق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية ”واس“.



وأوضحت الوكالة، أن الرسالة، التي نقلها وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وكان الوزير البوسعيدي، قد وصل على رأس وفد رسمي، الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، عبر مطار الملك خالد الدولي، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، وعدد من المسؤولين في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ويزور الوزير العماني المملكة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.