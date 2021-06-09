في حال وجود طلب سابق هل يمكن رفع طلب آخر في حساب المواطن ؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

في حال وجود طلب سابق هل يمكن رفع طلب آخر في حساب متابعات الخليج 365 ؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، أنه في حال وجود طلب سابق لا يمكن للمستفيد رفع طلب آخر إلى أن يتم التعامل مع الطلب الحالي.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال إحدى المستفيدات عبر حساب خدمة المستفيدين قالت فيه: “احتاج إلى إغلاق شكوى لتعديل المعلومات ورفعها كي أستطيع أن أرفع طلب جديد فما هي الطريقة؟”.

ورد برنامج حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “في حال وجود طلب سابق لا يمكنك رفع طلب آخر إلى أن يتم التعامل مع طلبك”.

وتابع برنامج حساب متابعات الخليج 365: “الرجاء الانتظار سيتم التعامل مع طلبك عن طريق صوتك مسموع في أقرب وقت ممكن، وبإمكانك متابعة طلبك المقدم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط (http://urv.ca.gov.sa/urv)”.

تفاصيل دفعة مايو الدفعة الـ 42:

أودع برنامج حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والأربعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال منها 734 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر:

وبين القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.



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