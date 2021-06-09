الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

سحب رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح نشطة:

كما توقع تأثر المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وأجزاء من منطقة نجران برياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة:

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 47 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.

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