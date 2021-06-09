وزير الصحة : لولا اللقاحات لفقدنا 40 % من المصابين بكورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، على ضرورة تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا المستجد، قائلًا: “اللقاحات آمنة وموجودة قبل ظهور فيروس كورونا بأكثر من 100 سنة منها ما استخدم للتخلص من الجدري والحصبة وشلل الأطفال”.

وزير الصحة يوضح أهمية أخذ اللقاحات:

وأضاف الوزير في لقاء تلفزيوني عبر برنامج نشرة الرابعة المذاع على قناة العربية، قائلًا: “للأسف لدينا حالات مصابة في العناية المركزة تأخرت في أخذ اللقاح وبعضهم إصابته شديدة وبعضهم توفاه الله”.

وتابع: “لولا الله ثم هذه اللقاحات لفقدنا 40 % من المصابين بكورونا، معقبًا: “الأوبئة تعصف بالناس وتفتك بهم”.

لقاح كورونا في السعودية

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40 % من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى الآن، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية، والتعامل مع الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة، توفّر الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للبالغين 60 عامًا أو أكثر، في جميع أرجاء المملكة.

وأتاحت الصحة الجرعة الثانية لفئات أخرى عبر تعميم صادر من منصة عمليات لقاحات كورونا بمركز القيادة والتحكم بالوزارة.

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