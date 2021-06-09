تدشين أول جهاز تنفس صناعي سعودي بمواصفات عالمية

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وقال وزير الصناعة «نفتخر اليوم بتسجيل إنجاز نوعي ينضم للإنجازات المتواصلة لوطننا الغالي، وذلك في تدشين أول جهاز للتنفس الصناعي بمواصفات عالمية صنع وبكل فخر في المملكة»، مؤكدا أن هذا المنجز يأتي دليلا على نهوض صناعتنا إلى مستويات جديدة، في ظل الدعم الذي قدمته منظومة الصناعة بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة عبر مبادرات مختلفة كان لها دور كبير في تذليل الصعوبات التي واجهت القطاع الصناعي ويدلل على وجود قاعدة صناعية قوية في بلدنا، ويأتي استمرارا لاستجابة القطاع الصناعي للطلب على هذه الأجهزة والحاجة إليها في الفترة الحالية التي لا زلنا نعيش فيها آثار هذه الجائحة.
وأضاف «إن هذه الخطوة المهمة تأتي في وقت يواجه العالم تحديات كبيرة في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، وما تسببه من تأثيرات على سلاسل الإمداد اليومية، والمستلزمات الأساسية وخاصة في مجال الرعاية الصحية، حيث أسهم ظهور الجائحة في جعل خطط تطوير الصناعة تعمل بوتيرة متسارعة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، مشددا على أن الإجراءات التي اتبعتها المملكة في التعامل مع جائحة كورونا كانت محل إعجاب وتقدير من الجهات والمنظمات الدولية، ورافق ذلك سرعة في استجابة المصانع الوطنية لتوفير المستلزمات الطبية وتغطية الطلب العالي حينها».
من جهته أعرب وزير الصحة عن فخره وسروره بهذا الإنجاز الذي يأتي تجسيدا لدعم واهتمام القيادة الحكيمة للصناعات الوطنية، مبينا أن صناعة الأجهزة الطبية تعد من الصناعات المعقدة والمتقدمة، وخاصة أجهزة التنفس نظرا لاتصالها المباشر بالمريض، لافتا النظر إلى أن الوزارة تحرص دائما على مواكبة أحدث التقنيات العالمية في مجال الأجهزة الطبية.
وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق رؤية المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهات ذات العلاقة من خلال دعم وتشجيع الشركات والمصانع الوطنية لتوطين صناعات الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن صناعة هذه الأجهزة سيسهم في مواجهة جائحة كورونا نظرا للحاجة المستمرة لهذه الأجهزة في المستشفيات.
عن جهاز التنفس الصناعي وإنتاجه:
- من طراز PB560
- يعد من الأجهزة المحمولة
- يستخدم بكثرة في العناية المنزلية ومراكز الرعاية الصحية
- يمكن استخدامه في المنازل
- صنع وفقا لأعلى معايير التصنيع العالمية
- سيساعد توطين هذه التقنية في تحفيز سلاسل الإمداد المحلية
- 6000 جهاز تنتج سنويا وبنسبة محتوى محلي 48%
- 3000 قطعة مستخدمة في تصنيعه
- 50 موظفا يعملون في المشروع
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