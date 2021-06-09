شكرا لقرائتكم خبر إعفاء مدير شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024، مشددا على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون، وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.
من جهة ثانية نظمت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة الوقاية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أمس، ندوة بعنوان (جهود المملكة في الحفاظ على البيئة)، قدمها رئيس لجنة البيئة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور فهد تركستاني.
وأكد التركستاني أن المملكة لها جهود كبيرة في الحفاظ على البيئة، وتعمل على تأدية واجبها تجاه البيئة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء مدير شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.