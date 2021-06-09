شكرا لقرائتكم خبر إعفاء مدير شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بإعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما، نظرا للقصور في العمل، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

وأكد الرئيس العام أن الرئاسة ووكالاتها لن تتهاون في أي تقصير يعيق عجلة التطور فيها وفق خطتها التطويرية 2024، مشددا على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد وطرد الكسل والتهاون، وسيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المقصرين والمتهاونين.

من جهة ثانية نظمت وكالة الشؤون الفنية والخدمية ممثلة في إدارة الوقاية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أمس، ندوة بعنوان (جهود المملكة في الحفاظ على البيئة)، قدمها رئيس لجنة البيئة بالاتحاد العالمي للكشاف المسلم الدكتور فهد تركستاني.

وأكد التركستاني أن المملكة لها جهود كبيرة في الحفاظ على البيئة، وتعمل على تأدية واجبها تجاه البيئة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع المرتبطة بحماية البيئة.