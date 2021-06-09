شكرا لقرائتكم خبر رصد 75 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 10 منشآت تجارية مخالفة، ورصدت 75 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق «توكلنا» خلال 1500 جولة رقابية نفذتها أمس الأول في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وتلقى مركز البلاغات «940» بالأمانة 28 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والأنظمة البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل تطبيق «توكلنا» ومبادرة «ممتثل»، وإغلاق المنشآت المخالفة، تحقيقا للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات «940».

من جهة أخرى زرعت الأمانة 2400 شجرة متنوعة بمحافظة رأس تنورة، شملت أشجار (أكاسيا، جهنمية، هيبسكس، بونسيانا، بتروفا، وبو نسيتم)، وذلك لزيادة المسطحات الخضراء في المداخل والحدائق وعلى امتداد شارع الملك سعود بن عبدالعزيز بالمحافظة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الخدمية للأمانة في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي ونشر ثقافة التشجير وأهميته في النظام البيئي ومكافحة مصادر التلوث، وتحسين جودة الحياة والمظهر العام، وتحقيق مفهوم أنسنة المدن، تفعيلا لمبادرة الأمانة «شرقية خضراء».