تسجيل 1274 إصابة بكورونا.. وشفاء 1028 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح، مبينة أن لقاحات (كوفيد 19) آمنة وفعالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة. ‏وأعلنت عن تسجيل 1274 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 1028 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 9929 حالة منها 1565 حالة حرجة. ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. الإصابات 461,242 الوفيات 7503 المتعافون 443,810 الحالات النشطة 9929 الحرجة 1565 إصابة جديدة 1274 حالة تعاف جديدة 1028 حالة وفاة جديدة 15 فحصا مخبريا 92,124

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