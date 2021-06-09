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تسجيل 1274 إصابة بكورونا.. وشفاء 1028 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح، مبينة أن لقاحات (كوفيد 19) آمنة وفعالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

‏وأعلنت عن تسجيل 1274 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 1028 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 9929 حالة منها 1565 حالة حرجة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

الإصابات 461,242

الوفيات 7503

المتعافون 443,810

الحالات النشطة 9929

الحرجة 1565

إصابة جديدة 1274

حالة تعاف جديدة 1028

حالة وفاة جديدة 15

فحصا مخبريا 92,124

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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