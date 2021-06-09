تسجيل 1274 إصابة بكورونا.. وشفاء 1028 حالة

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وأعلنت عن تسجيل 1274 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 1028 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 9929 حالة منها 1565 حالة حرجة.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
الإصابات 461,242
الوفيات 7503
المتعافون 443,810
الحالات النشطة 9929
الحرجة 1565
إصابة جديدة 1274
حالة تعاف جديدة 1028
حالة وفاة جديدة 15
فحصا مخبريا 92,124
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