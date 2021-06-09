شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة 35 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية خلال 4205 جولات رقابية نفذتها أمس الأول مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها الفرق الميدانية 72 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق (توكلنا)، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق (بلدي) على الهواتف المحمولة.

كما واصلت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية 513 جولة، رصدت خلالها 66 مخالفة وأغلقت 23 موقعا.

مخالفات الإجراءات الوقائية:

