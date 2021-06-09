إغلاق 35 منشأة مخالفة للتدابير الوقائية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها الفرق الميدانية 72 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق (توكلنا)، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
وأكدت تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق (بلدي) على الهواتف المحمولة.
كما واصلت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية جهودها الميدانية في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية على الواجهات البحرية عبر حملات الرقابة وأعمال النظافة والتعقيم، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث نفذت الفرق الميدانية 513 جولة، رصدت خلالها 66 مخالفة وأغلقت 23 موقعا.
مخالفات الإجراءات الوقائية:
- عدم الالتزام بالتباعد.
- عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح.
- التساهل في قياس حرارة العملاء.
- التساهل في الالتزام بإبراز تطبيق (توكلنا).
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