شكرا لقرائتكم خبر تسليم خضراوات وفواكه الباعة الجائلين لجمعية إكرام بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة ثانية كثفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية في نطاق بلدية الغزة الفرعية، وذلك في إطار جهودها للرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وحرصها على كل ما يمس صحة المواطنين.
وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية اللازمة،
إضافة إلى تدن في مستوى النظافة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، واتخذت الإجراءات النظامية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشيرة إلى إتلاف 13 حبة دجاج فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة 9 كجم خضراوات وفواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.
كانت هذه تفاصيل خبر تسليم خضراوات وفواكه الباعة الجائلين لجمعية إكرام بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.