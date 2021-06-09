شكرا لقرائتكم خبر تسليم خضراوات وفواكه الباعة الجائلين لجمعية إكرام بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية 70 كجم خضراوات وفواكه من الباعة الجائلين المخالفين لنظام الإقامة، وسلمتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامتها، مشددة على استمرار الأعمال الرقابية.

من جهة ثانية كثفت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية في نطاق بلدية الغزة الفرعية، وذلك في إطار جهودها للرقابة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وحرصها على كل ما يمس صحة المواطنين.

وأسفرت الجولات عن إغلاق منشأة غير ملتزمة بالاشتراطات الصحية اللازمة،

إضافة إلى تدن في مستوى النظافة وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، واتخذت الإجراءات النظامية وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، مشيرة إلى إتلاف 13 حبة دجاج فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة 9 كجم خضراوات وفواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تسعى إلى تكثيف الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك ضمن جولات الفرق الميدانية للبلديات التابعة لها للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعية إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عبر رقم البلاغات الموحد 940.