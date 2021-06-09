شكرا لقرائتكم خبر تدشين المرحلة الأولى لبرنامج تطبيقات الجودة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن استراتيجية الجمعية الجديدة بهدف تحسين حياة الفرد والأسرة والمجتمع ومؤسساته ليسهم في استحداث خيارات أكثر حيوية تعزز نمط الحياة الإيجابية وتزيد من التفاعل الإيجابي للفرد مع المجتمع لتنمية مجتمعية مستدامة، دشنت الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة ـ عن بعد (عبر منصة الزووم) ـ المرحلة الأولى لبرنامج تطبيقات الجودة لتحسين جودة الحياة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة فرع الجمعية الدكتور خالد الأكوع، أهم مراحل وإنجازات فرع الجمعية السعودية للجودة بمنطقة مكة المكرمة، بعدها قدم المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مرزوق الفهمي عرضا تعريفيا بالجمعية السعودية للجودة ورؤيتها وأهدافها، وبلجان فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة ومهام هذه اللجان، مبينا أن الجمعية عملت ضمن استراتيجيتها الجديدة على تشكيل لجان تطوعية تخصصية في مجالات الاتصال المؤسسي، التعليم، والحج والعمرة، وفي المجال الصحي، ومجال الخدمات وفي مجال الإبداع والابتكار.

بعد ذلك قدم مدير التدريب بالجمعية عبدالمجيد النجار عرضا تعريفيا عن برنامج تطبيقات الجودة لتحسين جودة الحياة بشكل مفصل، فيما استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالباسط خان الورقة العلمية الأولى للبرنامج؛ تحدث فيها عن شهادة الجودة السعودية لمراكز خدمات المستفيدين (حياك).