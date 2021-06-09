مذكرة تفاهم تحدد مدى صلاحية المناطق المستهدفة لإنشاء مشاريع المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت مؤسسة سقاية الأهلية أمس مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء)، للتعاون في مجال المياه الصالحة للشرب وبناء شراكة تخدم المجتمع، وتحقق الاستدامة في قطاع المياه.

وقع المذكرة كل من وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه نائب رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سقاية الأهلية الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب (إرواء) عبدالرحمن الموسى.

وأوضح الشيباني، أن الطرفين سيعملان من خلال هذه المذكرة، على التعاون فيما يعود بالفائدة على المجتمع، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والعمل على تلبية احتياجات مناطق المملكة، وإقامة الحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بترشيد المياه.

وأكد أن المذكرة تأتي حرصا من الوزارة على تلبية احتياجات مناطق المملكة كافة من المياه، وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف رفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

من جانبه أوضح، رئيس مجلس إدارة إرواء أن هذه الاتفاقية ستسهم في تنفيذ مشاريع الجمعية التي تستهدفها في خطتها الاستراتيجية، وأن مثل هذه الاتفاقات تأتي تحقيقا لمتطلبات ومستهدفات الجمعية في مشاريعها، إضافة إلى توسيع دائرة الشراكات المجتمعية بين الجمعية والجهات الحكومية ذات العلاقة في العديد من المجالات، والتي تهدف إلى تعميق الأثر بين القطاع الثالث، والقطاع الحكومي، والتكامل للإسهام في الوصول لوطن طموح.

يذكر أن مؤسسة سقاية الأهلية التي أسست عام 1442هـ (2020)، تتطلع إلى إبرام وتوقيع مذكرات التفاهم، والتعاون مع الجمعيات التي تعنى بالعمل الخيري في مجال خدمات المياه، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتعزيز الاستدامة.

مذكرة التفاهم تتضمن:

