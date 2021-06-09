حلول لمحاربة ظاهرة بيع حليب الإبل بشكل عشوائي

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ونوقش خلال الاجتماع الحلول المقترحة لتطوير آلية عمل اللجنة، وما تم إنجازه في الفترة الماضية.
ويأتي ذلك سعيا من الوزارة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي الذي قد يكون سببا في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان (الأمراض المشتركة)، وعلى رأسها الحمى المالطية (البروسيلا)، والعطيفة، والليستيريا والسالمونيلا.
من جهة أخرى أوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة صرف 56.265 وصفة دواء، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021م.
وبين أن الوصفات الطبية شملت المرضى المنومين في المركز، وكذلك المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية الاستشارية (العيادات الافتراضية والحضورية).
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