تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتل رجل أمن بجدة

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وأوضحت الوزارة في بيانها أن المدعو وليد سامي الزهيري - مصري الجنسية - أقدم بتاريخ 26 / 3 / 1442هـ على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضال، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية بمحافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه.
وأسفر التحقيق مع الجاني بعد القبض عليه عن إقراره بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه لتنظيم (داعش) الإرهابي، ووجه الاتهام إليه بارتكابه تلك الجريمة، واعتناقه منهجا إرهابيا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض ونقض العهود، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد حكم عليه بقتله بحد الحرابة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
كيف نفذت الجريمة الشنعاء؟
- استغل الجاني وجود الشهيد بمفرده داخل المصلى
- باغته أثناء جلوسه في التشهد بتسديد طعنات قاتلة
- لاذ بعد ذلك بالفرار معتقدا أنه سينجو بفعلته الشنعاء
- الجهات الأمنية تمكنت من القبض عليه وضبط أداة الجريمة
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