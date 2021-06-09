تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتل رجل أمن بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الداخلية أمس حد الحرابة في وافد مصري الجنسية ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، سدد طعنات قاتلة لرجل أمن بجدة أثناء جلوسه للتشهد داخل مصلى مستغلا وجوده بمفرده.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن المدعو وليد سامي الزهيري - مصري الجنسية - أقدم بتاريخ 26 / 3 / 1442هـ على عمل غادر، وبدافع إرهابي ضال، على قتل الجندي أول في الدوريات الأمنية بمحافظة جدة هادي بن مسفر القحطاني، وهو يؤدي صلاة الفجر بمصلى تابع لإحدى محطات الوقود بالمحافظة كان قد توقف عنده أثناء عمله لأداء الصلاة فيه.

وأسفر التحقيق مع الجاني بعد القبض عليه عن إقراره بجريمته، وتبنيه المنهج التكفيري، وانتمائه لتنظيم (داعش) الإرهابي، ووجه الاتهام إليه بارتكابه تلك الجريمة، واعتناقه منهجا إرهابيا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض ونقض العهود، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد حكم عليه بقتله بحد الحرابة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

كيف نفذت الجريمة الشنعاء؟

