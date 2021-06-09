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مكتب نسوي للأحوال بمركز المظيلف

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- بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الأحوال المدنية مكتبها النسوي بمركز المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وتم إدراج المكتب في نظام المواعيد الالكترونية على منصة وزارة الداخلية (أبشر) لاستقبال طلبات المستفيدات.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة للنساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتعمل على تشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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