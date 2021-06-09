شكرا لقرائتكم خبر مكتب نسوي للأحوال بمركز المظيلف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الأحوال المدنية مكتبها النسوي بمركز المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وتم إدراج المكتب في نظام المواعيد الالكترونية على منصة وزارة الداخلية (أبشر) لاستقبال طلبات المستفيدات. ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة للنساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتعمل على تشغيله كوادر وطنية مؤهلة. ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نسوي للأحوال بمركز المظيلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.