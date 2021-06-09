أمير مكة يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري مصر وتنزانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في الإمارة بجدة، مع السفير المصري لدى المملكة، أحمد توفيق، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية. كما استقبل أمير المنطقة، في الإمارة بجدة، السفير التنزاني لدى المملكة، علي مواديني. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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