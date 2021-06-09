توزيع مليون نسخة من المصحف على 413 جمعية بالمملكة

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وأعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد عنايتهما ورعايتهما بمراكز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ودعم مناشطها وأعمالها المنبثقة من رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال.
وبين أن هذا الدعم يجسد حرص القيادة الرشيدة على توزيع طبعات كتاب الله لمراكز الدعوة بالداخل ليكون معينا لهم في دعم مناشطهم وبرامجهم الدعوية المتنوعة، ويأتي منها تعليم الجاليات القرآن الكريم ونشر علومه، منوها بما تحظى به جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة من دعم مستمر للقيام بمهامها وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع والاضطلاع بمسؤوليتها لنشر الوسطية والاعتدال القائمة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.
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