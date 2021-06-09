شكرا لقرائتكم خبر توزيع مليون نسخة من المصحف على 413 جمعية بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بتوزيع مليون نسخة من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بـ 10 لغات عالمية إلى 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناطق المملكة، دعما لأنشطتها وفق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا

وأعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد عنايتهما ورعايتهما بمراكز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ودعم مناشطها وأعمالها المنبثقة من رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال.

وبين أن هذا الدعم يجسد حرص القيادة الرشيدة على توزيع طبعات كتاب الله لمراكز الدعوة بالداخل ليكون معينا لهم في دعم مناشطهم وبرامجهم الدعوية المتنوعة، ويأتي منها تعليم الجاليات القرآن الكريم ونشر علومه، منوها بما تحظى به جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة من دعم مستمر للقيام بمهامها وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع والاضطلاع بمسؤوليتها لنشر الوسطية والاعتدال القائمة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.